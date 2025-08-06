В Башкирии осудят газовиков, из-за которых в многоэтажке произошел взрыв

Как сообщили в Следкоме по Башкирии, накануне было передано в суд дело о взрыве газа в одной из многоэтажек Стерлитамака. ЧП произошло 2 июля 2024 года на втором этаже дома по улице Артема, 150.
В результате пострадали шесть человек: три женщины 26, 36 и 39 лет, двое мужчин 27 и 57 лет, а также двое детей: 9-летняя девочка и 8-месячный ребенок. Погибла 66-летняя хозяйка одной из квартир.
Расследованием причин и обстоятельств трагедии занимались сотрудники Следкома по Башкирии, уголовное дело было возбуждено по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть человека, и крупный ущерб». Подозреваемыми практически сразу стали двое слесарей Стерлитамакского филиала газораспределительных сетей.
Как передают в пресс-службе ведомства, следователи установили, что слесари приехали на вызов и нарушили правила проведения работы по устранению утечки газа.
— Несмотря на наличие оснований, они не вызвали более квалифицированную бригаду, не обесточили дом и допустили к месту проведения работ посторонних лиц, — говорится в сообщении Следкома по Башкирии.
В ходе расследования выяснилось, что один из обвиняемых слесарей включил газовую плиту в тот момент, когда помещение было наполнено бытовым газом. Прогремел взрыв.
— В результате один человек погиб, троим причинен тяжкий вред здоровью. Ущерб, причиненный владельцам помещений многоквартирного дома оценен в более чем 14 млн рублей, — сообщили в пресс-службе Следкома по Башкирии.
На данный момент уголовное дело в отношении газовиков было передано в суд для рассмотрения по существу.
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