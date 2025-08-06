Экс-главу Минобразования РТ Фаттахова будут судить за взятку на 26 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Минобразования Татарстана и экс-главы Актанышского района Энгеля Фаттахова, сообщает следственный комитет республики.
«Все материалы дела вместе с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением были направлены в суд», — рассказали в ведомстве.
По версии следствия, с 2015 по 2022 годы, занимая высокие государственные должности, бывший чиновник систематически получал взятки от предпринимателей за содействие в заключении муниципальных контрактов подряда и их оплате.
Общая сумма незаконных вознаграждений, включая услуги имущественного характера, превысила 26 миллионов рублей. Например, в качестве взятки бывший министр получил бесплатный ремонт своего частного дома на 14 миллионов рублей. Также, помимо этого, следователи установили, что Фаттахов в 2016—2017 годах, занимая пост главы Минобразования Татарстана, заставил директора ООО «Чишма» передать строения и технику на сумму более 157 миллионов рублей ООО «Агрофирма Чишма», которая по факту принадлежала ему.
Позже, уже в должности главы Актанышского района, чиновник незаконно передал муниципальное имущество стоимостью 29 миллионов рублей в пользование ООО ПО «Коммунсервис Актаныш». Из-за чего местный бюджет не получил более 4 миллионов рублей от аренды этого имущества.
Масштабное расследование, проведенное следственным комитетом и МВД, включало более 50 обысков, 13 экспертиз и допросы 170 свидетелей. Для обеспечения возможного возмещения ущерба арестовано имущество обвиняемого и его жены, а также ООО «Агрофирма Чишма» на сумму свыше 173 миллионов рублей. Сам Энгель Фаттахов дожидается суда, находясь в камере СИЗО.