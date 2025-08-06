Экс-главу Минобразования РТ Фаттахова будут судить за взятку на 26 млн рублей

Общая сумма незаконных вознаграждений, включая услуги имущественного характера, превысила 26 миллионов рублей. Например, в качестве взятки бывший министр получил бесплатный ремонт своего частного дома на 14 миллионов рублей. Также, помимо этого, следователи установили, что Фаттахов в 2016—2017 годах, занимая пост главы Минобразования Татарстана, заставил директора ООО «Чишма» передать строения и технику на сумму более 157 миллионов рублей ООО «Агрофирма Чишма», которая по факту принадлежала ему.