Насиловала и водила сына в гей*-клуб: почему в Саратове судят невестку и свекровь

В Саратове расследуют несколько уголовных дел, в которых замешана одна семья. Мать девять месяцев провела в СИЗО по обвинению в изнасиловании шестилетнего сына, а затем ее внезапно выпустили на свободу. Женщина уверена, что ее оговорила мстительная свекровь. «Вечерняя Москва» разбиралась в этой запутанной истории.
С чего все началось.
Скандальная история развернулась в семье программиста Михаила (все имена изменены) и парикмахера Олеси из Саратова. Пара познакомилась в 2017 году и некоторое время просто встречалась. Когда Олеся забеременела, Михаил предложил ей сыграть свадьбу.
Новоиспеченные супруги стали жить вместе с родителями Михаила. Вскоре свекровь стала жаловаться, что невестка целыми днями занимается собой, не работает и не помогает по дому. Когда у супругов родился сын, матери якобы было совершенно не интересно его воспитание.
— Когда родился внук, Олеся стала жаловаться, что не высыпается с ним. Когда они (Олеся и Михаил — прим. «ВМ») жили у нас, кроватку малыша почти сразу перенесли в мою комнату, — рассказала свекровь.
В 2023 году Михаил и Олеся подали заявление на развод. Пара разъехалась по разным квартирам, а их сына на время судебных разбирательств забрала уже бывшая свекровь Олеси.
Сын боялся возвращаться к маме.
Через некоторое время бабушка, свекровь Олеси, стала замечать, что внук боится приезжать к маме в гости. Он якобы постоянно закатывал истерики, а в какой-то момент вовсе перестал говорить из-за проблем с нервами.
— В апреле 2024 года внук, поясняя, что делает мама, снял трусики и показал мне все. Мне стало дурно… А в начале июля 2024 года внук рассказал о жестоком насилии со стороны матери и о каком-то «кафе», куда она его водила… Там мать раздевала ребенка, голые мужчины приставали к нему, а наш малыш отбивался от них, — вспоминает бабушка.
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Бабушка рассказала о жалобах малыша своему сыну Михаилу, но он даже не удивился. Мужчина якобы и раньше замечал «сексуальную озабоченность» Олеси. Затем семья Михаила попыталась нанять детектива, чтобы выяснить, что происходит с мальчиком, когда он остается вместе с мамой. Но, по словам бабушки, ей попадались одни мошенники.
В июне 2024 года мальчик, гостивший у мамы, позвонил бабушке и в слезах попросил забрать его. Тогда Олеся якобы забрала у него трубку. В итоге отец каким-то образом смог увезти мальчика из дома матери. После этого семья Михаила обратилась в Следственный комитет.
Аресты мамы и бабушки.
Вскоре после жалоб в Следственный комитет Олесю арестовали. Тем временем ее сына отправили на психолого-психиатрическую экспертизу, которая установила, что мальчик не склонен к фантазированию и внушаемости.
Еще через два месяца, по словам бабушки, следователи нашли кафе, в которое Олеся водила маленького сына. Это оказался гей*-бар. По камерам видеонаблюдения правоохранительные органы якобы отследили, как Олеся пришла в заведение вместе с ребенком и своим новым сожителем.
Обвиненная в совращении сына мать провела в СИЗО девять месяцев, пока в апреле 2025 года с обысками пришли уже к ее бывшей свекрови. На следующий день Олесю выпустили на свободу, а ее дело закрыли с формулировкой «за отсутствием события преступления». Тем временем свекровь доставили на допрос с полиграфом.
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— Они (следователи — прим. «ВМ») давили, что мы придумали историю с совращением внука. Угрожали, что поместят малыша в приют и докажут, что он психически ненормален. Следователь говорил, что я псих, и грозил мне уголовной ответственностью за оговор, — приводит слова бабушки Aif.ru.
Версия мамы.
Сама Олеся настаивает, что стала жертвой оговора и не совершала ничего противоправного со своим сыном. По ее словам, свекровь была болезненно одержима внуком и «хотела владеть им полностью».
— (Ребенок — прим. «ВМ») Называл ее мамой, а свекра — папой. Так она требовала. А когда она узнала, что у меня появился молодой человек, она словно с ума сошла. Я понимала, что это все не очень нормально, но такого ужаса не ожидала, — рассказала Олеся.
При этом женщина отметила, что ее сыну нравилось проводить время с бабушкой и дедушкой. Они живут в огромном коттедже с бассейном и подвалом, набитым игрушками, — Михаил ранее владел детским магазином.
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Когда начались разбирательства, Олесю, по ее же словам, отправили в СИЗО сразу после задержания. При этом все экспертизы якобы были в ее пользу, а ее ходатайства о допросе на полиграфе постоянно отклоняли. Но позднее следователи все-таки пришли к выводу, что Олеся ни в чем не виновата. Свекровь якобы подговорила внука и даже пугала его тем, что новый мамин сожитель однажды его украдет.
— Следственный комитет разобрался: они выяснили, что это бабушка подговорила ребенка. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о клевете в отношении всех троих — свекрови, свекра и бывшего мужа, — пояснила Олеся.
Тем не менее в начале августа бабушка сообщила, что прокуратура отменила постановление о прекращении уголовного дела в отношении Олеси и отправила его на дополнительное расследование.
Могла ли бабушка подговорить внука.
Так как шестилетний мальчик, замешанный в этой истории, долгое время жил вместе с бабушкой, вероятно, у них сформировались очень доверительные отношения. А с учетом условий, в которых ребенок жил у родственников, он действительно мог не захотеть возвращаться к маме. Об этом «Вечерней Москве» рассказала практикующий детский и семейный психолог Надежда Резенова.
— Маленькие дети находятся в полной зависимости от взрослых. Ребенок доверяет тому, кто его кормит, поит, кто его воспитывает и, кто оказывает на него наибольшее влияние. В данном случае мальчик долгое время жил с бабушкой, все его потребности удовлетворялись, ему делали подарки. Ну и плюс его родители развелись — отношения были нарушены, — пояснила она.
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Поэтому дом бабушки мог стать для мальчика «спасательным кругом». А в таких условиях, по словам эксперта, ребенка действительно легко в чем-то убедить или попросить сказать то, чего на самом деле не было.
— Не только бабушки, но и любые родственники могут настраивать детей против кого угодно, даже против собственных родителей, — подчеркнула Резенова.
Компенсируют ли маме СИЗО.
Если мать действительно окажется невиновна, то государство должно будет компенсировать ей время, проведенное в СИЗО. Но выплаты будут крайне небольшими. Так считает юрист-консультант Глеб Подъяблонский.
— Какая-то компенсация морального вреда однозначно будет, но она будет минимальной. Далеко не десятки миллионов рублей. В таких делах обычно действует принцип «отпустили — радуйся», — считает эксперт.
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