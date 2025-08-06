Насиловала и водила сына в гей*-клуб: почему в Саратове судят невестку и свекровь

Когда начались разбирательства, Олесю, по ее же словам, отправили в СИЗО сразу после задержания. При этом все экспертизы якобы были в ее пользу, а ее ходатайства о допросе на полиграфе постоянно отклоняли. Но позднее следователи все-таки пришли к выводу, что Олеся ни в чем не виновата. Свекровь якобы подговорила внука и даже пугала его тем, что новый мамин сожитель однажды его украдет.