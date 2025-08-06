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Брат казахстанского боксера Серика Мусадилова погиб в Грузии

В Грузии был найден мертвым 27-летний Чингиз Мусадилов — брат известного профессионального боксера Серика Мусадилова. Факт гибели подтвердили в посольстве Казахстана, сообщает Sports24.kz.

Источник: соцсети

По данным издания, последний раз мужчину видели в ночь на 4 августа возле одного из ночных заведений в центре Тбилиси. После этого связь с ним была прервана, дома и на работе он не появлялся. Тогда родные забили тревогу и обратились в полицию.

«Поиски продолжались несколько дней и завершились трагически: 27-летний Чингиз был найден мертвым. Подробности и причины смерти в настоящий момент не разглашаются. Информацию о гибели подтвердили в посольстве Казахстана в Грузии», — пишет издание.

Сообщается, что брат погибшего Серик Мусадилов — один из самых перспективных тяжеловесов в профессиональном боксе Казахстана. Известный под прозвищем «Панда», он провел более десяти боев на профи-ринге, большинство из которых завершились нокаутом.

Мусадилов активно представляет Казахстан на международной арене и считается подающим большие надежды в своей весовой категории.