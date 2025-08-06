Брат казахстанского боксера Серика Мусадилова погиб в Грузии

По данным издания, последний раз мужчину видели в ночь на 4 августа возле одного из ночных заведений в центре Тбилиси. После этого связь с ним была прервана, дома и на работе он не появлялся. Тогда родные забили тревогу и обратились в полицию.
«Поиски продолжались несколько дней и завершились трагически: 27-летний Чингиз был найден мертвым. Подробности и причины смерти в настоящий момент не разглашаются. Информацию о гибели подтвердили в посольстве Казахстана в Грузии», — пишет издание.
Сообщается, что брат погибшего Серик Мусадилов — один из самых перспективных тяжеловесов в профессиональном боксе Казахстана. Известный под прозвищем «Панда», он провел более десяти боев на профи-ринге, большинство из которых завершились нокаутом.
Мусадилов активно представляет Казахстан на международной арене и считается подающим большие надежды в своей весовой категории.