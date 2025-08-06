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Рабочий погиб на стройке в Минске

В настоящий момент следственно-оперативная группа работает на месте ЧП.

Источник: СК Беларуси

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Подсобный рабочий погиб на строительном объекте в Минске, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Трагический инцидент произошел на строительном объекте по улице Танковой в белорусской столице.

«По предварительной информации, мужчина оступился и упал с высоты третьего этажа на бетонные ступени», — сообщили в СК.

В ведомстве уточнили, что от полученных травм мужчина скончался.

В настоящий момент следственно-оперативная группа работает на месте ЧП.

Партизанский (г. Минска) районный отдел СК устанавливает все обстоятельства произошедшего. Как отметили в СК, особое следователи причинам и условиям, способствовавшим гибели рабочего.