Рабочий погиб на стройке в Минске

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Подсобный рабочий погиб на строительном объекте в Минске, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
Трагический инцидент произошел на строительном объекте по улице Танковой в белорусской столице.
«По предварительной информации, мужчина оступился и упал с высоты третьего этажа на бетонные ступени», — сообщили в СК.
В ведомстве уточнили, что от полученных травм мужчина скончался.
В настоящий момент следственно-оперативная группа работает на месте ЧП.
Партизанский (г. Минска) районный отдел СК устанавливает все обстоятельства произошедшего. Как отметили в СК, особое следователи причинам и условиям, способствовавшим гибели рабочего.