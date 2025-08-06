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Лжеинвалид из Самары незаконно получил выплаты почти на 2 млн рублей

Злоумышленник получал деньги на протяжении 12 лет.

Злоумышленник получал деньги на протяжении 12 лет. Подробностями поделились представители областного СУ СКР.

Самарец связался с клиентской службой управления Пенсионного фонда и передал туда поддельные документы со сведениями, по которым получил статус инвалида. Далее ему назначили ежемесячную выплату.

Всего с 2013-го по 2025 год горожанин незаконно получил 1,96 млн рублей. Позже о сомнительной схеме узнали правоохранители. На местного жителя завели уголовное дело.

А недавно рассказывали о жительнице губернии, которая тоже за счет фальшивых документов и статуса инвалида заработала 890 тыс. рублей.

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