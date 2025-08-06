Туристка упала с высоты шести метров в горах Карагандинской области

«Прибывшие на место спасатели обнаружили женщину, которая лежала и не могла самостоятельно встать. Они положили пострадавшую на медицинскую носилки, зафиксировали ремнями, после чего в пешем порядке транспортировали до ожидавшей у подножья горы кареты скорой помощи», — рассказали в МЧС.