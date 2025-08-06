Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туристка упала с высоты шести метров в горах Карагандинской области

Инцидент произошел в урочище Бектау-Ата, расположенном в Ортадересинском сельском округе Актогайского района, сообщает Zakon.kz.

Пострадавшей оказалась 29-летняя женщина. Как выяснили спасатели, прогуливаясь в горной местности, она упала с высоты около шести метров и получила травмы. Из-за полученных повреждений пострадавшая не могла передвигаться самостоятельно.

«Прибывшие на место спасатели обнаружили женщину, которая лежала и не могла самостоятельно встать. Они положили пострадавшую на медицинскую носилки, зафиксировали ремнями, после чего в пешем порядке транспортировали до ожидавшей у подножья горы кареты скорой помощи», — рассказали в МЧС.

Уточняется, что ее доставили в Балхашскую городскую больницу.