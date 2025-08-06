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В Гане два министра погибли при крушении военного вертолета

В Гане потерпел крушение военный вертолет, в результате чего погибли все восемь человек, находившиеся на борту. Среди жертв авиакатастрофы — два министра.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Два министра африканской республики Гана, включая главу оборонного ведомства, погибли в результате крушения военного вертолета. Об этом сообщает РБК со ссылкой на местное издание PulseGhana.

Авиакатастрофа унесла жизни министра обороны Эдварда Омана Боамы и министра окружающей среды, науки и технологий Ибрагима Мурталы Мухаммеда. Всего на борту рухнувшего воздушного судна находились восемь человек.

Помимо упомянутых государственных служащих, жертвами катастрофы стали еще четыре пассажира и два члена экипажа.