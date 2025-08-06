В Гане два министра погибли при крушении военного вертолета

Два министра африканской республики Гана, включая главу оборонного ведомства, погибли в результате крушения военного вертолета. Об этом сообщает РБК со ссылкой на местное издание PulseGhana.
Авиакатастрофа унесла жизни министра обороны Эдварда Омана Боамы и министра окружающей среды, науки и технологий Ибрагима Мурталы Мухаммеда. Всего на борту рухнувшего воздушного судна находились восемь человек.
Помимо упомянутых государственных служащих, жертвами катастрофы стали еще четыре пассажира и два члена экипажа.