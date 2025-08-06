Уроженка Молдовы обвиняется в убийстве пожилого итальянца, за которым ухаживала: Ее наняли за несколько дней до загадочной смерти пенсионера, а женщина сразу исчезла

Пресса сообщает, что молдаванка была нанята всего несколько дней назад для ухода за пожилым человеком. Несмотря на то, что у нее был выходной, в день смерти женщина пришла в дом пенсионера вместе с другим мужчиной. Семья мужчины утверждает, что телефон женщины находился в районе дома пенсионера до 17:30 того дня, когда пенсионер уже был мертв.