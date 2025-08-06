Уроженка Молдовы обвиняется в убийстве пожилого итальянца, за которым ухаживала: Ее наняли за несколько дней до загадочной смерти пенсионера, а женщина сразу исчезла

50-летняя уроженка Молдовы обвиняется итальянской полицией в убийстве пожилого мужчины, за которым она ухаживала и который скончался пять лет назад. На момент смерти молдаванка не числилась среди подозреваемых, сообщает ilrestodelcarlino.it.
Инцидент произошел в ноябре 2020 года, и семья пожилого человека Лучано Коппи с самого начала оспаривала гипотезу о естественной смерти, будучи уверенными, что пенсионер был убит.
Пресса сообщает, что молдаванка была нанята всего несколько дней назад для ухода за пожилым человеком. Несмотря на то, что у нее был выходной, в день смерти женщина пришла в дом пенсионера вместе с другим мужчиной. Семья мужчины утверждает, что телефон женщины находился в районе дома пенсионера до 17:30 того дня, когда пенсионер уже был мертв.
Недавно местный суд отклонил просьбу прокуратуры об архивировании дела и поручил расследование относительно сиделки-молдаванки по обвинению в убийстве. Уроженка Молдовы, которая исчезла сразу после смерти пенсионера, была найдена следователям.
Согласно судебно-медицинской экспертизе, были обнаружены признаки насильственной смерти через удушение, травматические повреждения, а также пятна крови на подушке. Кроме того, из дома пенсионера пропали личные вещи.