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Приговор Элине Сушкевич и Елене Белой огласят 11 августа

Присяжные признали калининградских медиков виновными.

Приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой огласят 11 августа. Об этом «Клопс» сообщила адвокат потерпевшей Лариса Гусева.

Прокурор просит признать Белую и Сушкевич виновными по делу о смерти младенца и назначить им наказание в виде 9,5 года и 9 лет колонии соответственно. Гособвинение также требует запретить фигуранткам заниматься врачебной деятельностью на три года. Суд приобщил к материалам дела и гражданский иск потерпевшей Заримхон Ахмедовой о возмещении морального вреда на сумму 2 млн рублей — по 1 млн для каждой подсудимой.

Финальное заседание в Московском областном суде должно было состояться 6 августа.