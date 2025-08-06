Приговор Элине Сушкевич и Елене Белой огласят 11 августа

Прокурор просит признать Белую и Сушкевич виновными по делу о смерти младенца и назначить им наказание в виде 9,5 года и 9 лет колонии соответственно. Гособвинение также требует запретить фигуранткам заниматься врачебной деятельностью на три года. Суд приобщил к материалам дела и гражданский иск потерпевшей Заримхон Ахмедовой о возмещении морального вреда на сумму 2 млн рублей — по 1 млн для каждой подсудимой.