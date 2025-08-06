Воронежец застрял в песке на угнанной легковушке

Участковые во время обхода административного участка в селе Хохол заметили застрявший в песке «ВАЗ-21043» и пьяного мужчину рядом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России.
Оказалось, что 25-летний ранее судимый житель населенного пункта угнал машину, оставленную с ключами в замке зажигания. Владелец в это время выгружал картошку. Стражи порядка вернули машину еще до того, как он сообщил о ее пропаже.
Угонщику в соответствии с ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) грозит до пяти лет тюрьмы.