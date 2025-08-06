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Что известно об отравлении туристов алкоголем в Сочи

Сотрудники полиции задержали в Краснодарском крае женщин, которые подозреваются в продаже туристам алкоголя домашнего приготовления.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основное о ЧП.

О ЧП

Сотрудники полиции задержали в Краснодарском крае двух женщин, которые подозреваются в продаже туристам алкоголя, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанные на территории местного рынка «Казачий» занимались продажей алкогольной продукции домашнего приготовления.

Пострадавшие

После употребления алкоголя несколько человек были доставлены в медицинское учреждение с признаками токсического воздействия, сообщила Волк.

Трое из них умерли.

По имеющейся информации, жертв может быть больше, в том числе среди туристов из разных регионов.

Отравление, предварительно, произошло после употребления суррогатной чачи.

Реакция

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ.

Сотрудниками полиции и Росгвардией проведены рейды на рынке «Казачий», в ходе которых изъята и направлена на исследование продававшаяся там алкогольная продукция.

Устанавливаются производитель опасного для жизни алкоголя и другие лица, причастные к противоправной деятельности.

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