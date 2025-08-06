Что известно об отравлении туристов алкоголем в Сочи

ТАСС собрал основное о ЧП.
О ЧП
Сотрудники полиции задержали в Краснодарском крае двух женщин, которые подозреваются в продаже туристам алкоголя, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Задержанные на территории местного рынка «Казачий» занимались продажей алкогольной продукции домашнего приготовления.
Пострадавшие
После употребления алкоголя несколько человек были доставлены в медицинское учреждение с признаками токсического воздействия, сообщила Волк.
Трое из них умерли.
По имеющейся информации, жертв может быть больше, в том числе среди туристов из разных регионов.
Отравление, предварительно, произошло после употребления суррогатной чачи.
Реакция
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ.
Сотрудниками полиции и Росгвардией проведены рейды на рынке «Казачий», в ходе которых изъята и направлена на исследование продававшаяся там алкогольная продукция.
Устанавливаются производитель опасного для жизни алкоголя и другие лица, причастные к противоправной деятельности.