«Готовила ужин, спалила квартиру»: в МЧС назвали причины пожара на Васильевском острове и показали последствия

«Готовила ужин, спалила квартиру», — гласит сообщение.
Уточняется, что источником огня стало загоревшееся масло, которое использовалось при готовке. Из сковородки пламя перекинулось дальше и распространилось по квартире.
«А можно было просто накрыть посуду крышкой…» — заключили в пресс-службе.
Пожар в доме на Васильевском острове произошел 5 августа. Ликвидировать пожар выехали 17 спасателей и 4 единицы техники. Огонь охватил помещение полностью, и из опасной зоны эвакуировали восемь человек. Пострадала хозяйка жилища, ее госпитализировали.