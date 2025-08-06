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«Готовила ужин, спалила квартиру»: в МЧС назвали причины пожара на Васильевском острове и показали последствия

Причиной возгорания в квартире-студии жилого дома на улице Вадима Шефнера стало неосторожное обращение с огнем во время готовки. Об этом сообщает 6 августа пресс-служба МЧС Петербурга.

«Готовила ужин, спалила квартиру», — гласит сообщение.

Уточняется, что источником огня стало загоревшееся масло, которое использовалось при готовке. Из сковородки пламя перекинулось дальше и распространилось по квартире.

«А можно было просто накрыть посуду крышкой…» — заключили в пресс-службе.

Пожар в доме на Васильевском острове произошел 5 августа. Ликвидировать пожар выехали 17 спасателей и 4 единицы техники. Огонь охватил помещение полностью, и из опасной зоны эвакуировали восемь человек. Пострадала хозяйка жилища, ее госпитализировали.