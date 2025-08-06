«Готовила ужин, спалила квартиру»: в МЧС назвали причины пожара на Васильевском острове и показали последствия

Пожар в доме на Васильевском острове произошел 5 августа. Ликвидировать пожар выехали 17 спасателей и 4 единицы техники. Огонь охватил помещение полностью, и из опасной зоны эвакуировали восемь человек. Пострадала хозяйка жилища, ее госпитализировали.