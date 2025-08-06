Две челябинки умерли после употребления чачи из Сочи

Две жительницы Челябинска умерли после употребления чачи, купленной на рынке «Казачий» в Адлере. По последней информации, всего от отравления суррогатным алкоголем погибло семь человек, сообщает КП-Челябинск.
Погибшие челябинки угостились «сувениром» уже по прибытии домой, и скончались. У них в крови нашли тот же токсин, что и у других жертв суррогатного алкоголя. По информации журналистов, все пострадавшие покупали чачу на рынке, впадали в кому и умирали.
Точную причину смерти женщин покажет вскрытие. У одной из них осталось двое детей.
У одной из погибших челябинок осталось двое детей. В Сочи были задержаны две жительницы Краснодарского края по подозрению в причастности к отравлению граждан алкоголем.
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Следователем следственных органов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ», — пишет она в своём телеграм-канале.
Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии провели рейды на территории рынка. В результате реализуемую там продукцию изъяли и отправили на исследование.
Производитель опасного для жизни алкоголя и другие лица, причастные к противоправной деятельности, устанавливаются.