Две челябинки умерли после употребления чачи из Сочи

Погибшие челябинки угостились «сувениром» уже по прибытии домой, и скончались. У них в крови нашли тот же токсин, что и у других жертв суррогатного алкоголя. По информации журналистов, все пострадавшие покупали чачу на рынке, впадали в кому и умирали.