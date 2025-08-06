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В Самарской области поймали мужчину с наркотиком в пачке сигарет

Это произошло в июле нынешнего года в Жигулевске. 42-летний горожанин хранил запрещенное вещество для личного потребления.

Это произошло в июле нынешнего года в Жигулевске. 42-летний горожанин хранил запрещенное вещество для личного потребления, уточнили в региональном главке.

Полицейские заметили подозрительного мужчину на улице Интернационалистов. Он торопился и оглядывался. Правоохранители решили досмотреть его. В присутствии понятых нашли пачку сигарет с пакетиком, в котором был порошок.

Позже выяснили, что это наркотик в значительном размере. Местный объяснил: «запрещенку» купил в интернете для личного потребления, распространять не планировал. Сейчас проходит по уголовному делу.

На днях писали, что в губернии задержали 41-летнего мужчину с 500 граммами марихуаны.

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