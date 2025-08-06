Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело о сломанном лифте в Уфе

Накануне в приемную Следственного комитета через соцсети обратились жители многоэтажки на улице Машиностроителей в Уфе. Они сообщили, что уже 4 месяца у них в доме не работает лифт. В доме на верхних этажах живут пожилые люди и инвалиды, которые вынуждены подниматься по лестнице.