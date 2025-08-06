Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело о сломанном лифте в Уфе

Накануне в приемную Следственного комитета через соцсети обратились жители многоэтажки на улице Машиностроителей в Уфе. Они сообщили, что уже 4 месяца у них в доме не работает лифт. В доме на верхних этажах живут пожилые люди и инвалиды, которые вынуждены подниматься по лестнице.
В своем обращении на имя Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина жильцы многоэтажки пожаловались на то, что несмотря на сбор денег на ремонт лифта, его уже пятый месяц никто не пытается починить. В Следкоме по Башкирии по факту нарушения прав жителей многоквартирного дома было возбуждено уголовное дело.
Накануне Бастрыкин поручил руководству СКР по Башкирии доложить ему о предварительных и окончательных результатах расследования.
В телеграм-канале «Короче, Уфа!» сегодня вечером, 6 августа, появилась информация, что скончался один из пожилых жильцов, вынужденных постоянно подниматься по лестнице на верхние этажи. Якобы пожилой мужчина, который живет на пятом этаже, умер прям на лестнице, не дойдя до своей квартиры. По версии авторов телеграм-канала, пенсионер сильно болел.
Редакция «КП-Уфа» обратилась в пресс-службе Следкома по Башкирии за подтверждением или опровержением данного факта. Как только мы получим ответ, то обязательно опубликуем его.
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