Europe 1: прикурившего сигарету от Вечного огня в Париже лишат ВНЖ

Глава Министерства внутренних дел Франции Брюно Ретайо собирается аннулировать вид на жительство (ВНЖ) гражданину Марокко, который прикурил сигарету от Вечного огня у Триумфальной арки в Париже, передает радиостанция Europe 1, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Вечером 4 августа 47-летний марокканец на глазах у туристов перелез через ограждение, прикурил сигарету от пламени, а затем ушел, игнорируя замечания окружающих. Нарушителя задержали, он признал вину.
«В настоящее время у него есть вид на жительство, действительный до октября 2025 года», — говорится в материале.
Сообщается, что у мужчины уже есть 21 судимость за мятеж, оскорбления и неповиновение властям.
Ранее евродепутат Марион Марешаль заявила, что могилу основателя правой партии «Национальный фронт», которая сейчас известна как «Национальное объединение» Жана-Мари Ле Пена, осквернили вандалы.