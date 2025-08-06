Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Europe 1: прикурившего сигарету от Вечного огня в Париже лишат ВНЖ

Мужчина ранее более 20 раз привлекался к ответственности.

Источник: Аргументы и факты

Глава Министерства внутренних дел Франции Брюно Ретайо собирается аннулировать вид на жительство (ВНЖ) гражданину Марокко, который прикурил сигарету от Вечного огня у Триумфальной арки в Париже, передает радиостанция Europe 1, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Вечером 4 августа 47-летний марокканец на глазах у туристов перелез через ограждение, прикурил сигарету от пламени, а затем ушел, игнорируя замечания окружающих. Нарушителя задержали, он признал вину.

«В настоящее время у него есть вид на жительство, действительный до октября 2025 года», — говорится в материале.

Сообщается, что у мужчины уже есть 21 судимость за мятеж, оскорбления и неповиновение властям.

Ранее евродепутат Марион Марешаль заявила, что могилу основателя правой партии «Национальный фронт», которая сейчас известна как «Национальное объединение» Жана-Мари Ле Пена, осквернили вандалы.