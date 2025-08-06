Europe 1: прикурившего сигарету от Вечного огня в Париже лишат ВНЖ

Глава Министерства внутренних дел Франции Брюно Ретайо собирается аннулировать вид на жительство (ВНЖ) гражданину Марокко, который прикурил сигарету от Вечного огня у Триумфальной арки в Париже, передает радиостанция Europe 1, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.