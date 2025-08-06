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Трамп набрал Зеленскому после поездки Уиткоффа в Россию

Президент США Дональд Трамп позвонил главе Украины Владимиру Зеленскому после визита спецпосланника Вашингтона Стива Уиткоффа в Москву. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Трамп созвонился с Зеленским.

Президент США Дональд Трамп позвонил главе Украины Владимиру Зеленскому после визита спецпосланника Вашингтона Стива Уиткоффа в Москву. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Трамп говорит по телефону с Зеленским сейчас», — написал журналист в социальной сети X. Ранее Стив Уиткофф вылетел из Москвы после того как встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Специальный представитель США Стивен Уиткофф прибыл в Россию 6 августа. Самолет с ним на борту приземлился в Москве в семь утра.

Уиткофф совершил уже пятый по счету визит в Россию с начала 2025 года. В Москве он встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил украинский кризис.

За то время, что Уиткофф провел в Москве, он посетил посетил парк Зарядье и позавтракал чебуреком. По парку спецпосланник здесь вместе с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым, передает «Национальная служба новостей».

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