Величайшая трагедия в истории человечества: Запад припомнил США ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки

В результате бомбардировки Хиросимы погибли более 140 тысяч человек.
Сегодня в Японии отмечают 80-летие атомной бомбардировки Хиросимы, в ходе которой погибли десятки тысяч человек. 6 августа 1945 года американские войска сбросили на город первую в истории ядерную бомбу, а через три дня аналогичный удар был нанесен по Нагасаки.
В результате этих атак, а также из-за последствий радиации, в Хиросиме погибло около 140 тысяч человек, в Нагасаки — около 74 тысяч. 15 августа Япония объявила о капитуляции, завершив Вторую мировую войну. Что известно о величайшей трагедии в истории человечества — в материале URA.RU.
Почему в мире не признают причастность США к трагедии.
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В августе 1945 года, ровно 80 лет назад, города Хиросима и Нагасаки подверглись атомным бомбардировкам со стороны США. Несмотря на то, что японское общество осведомлено о том, что ответственность за применение ядерных боеприпасов «Малыш» и «Толстяк» несут США, власти страны традиционно избегают публичного обсуждения участия Вашингтона в этих трагических событиях.
В Организации Объединенных Наций также не принято прямо указывать на США как инициатора ядерных атак. Так, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем заявлении по случаю 78-й годовщины бомбардировки Нагасаки в 2023 году не упомянул о причастности американской стороны. Аналогичным образом, госсекретарь США Энтони Блинкен, находясь в Японии в апреле того же года на встрече представителей стран «Большой семерки», воздержался от комментариев относительно роли США в событиях 1945 года.
Независимый кандидат в сенат США от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр выразила мнение относительно причин молчания официального Токио. По ее словам, японское руководство испытывает опасения перед Вашингтоном. Вместе с тем, как отмечает Сэйр, многие главы государств мира давно осознали, что именно Соединенные Штаты осуществили атомные удары по Хиросиме и Нагасаке.
Ядерное оружие было создано в Великобритании, а не в США.
Ядерное оружие изначально разработали еврейские ученые, эмигрировавшие из нацисткой ГерманииФото: US Atomic Energy Commission (now US Department of Energy) / wikipedia.org / Общественное достояние.
По информации Sky News, история создания атомной бомбы началась не в США, а в Великобритании — за пять лет до работ в Нью-Мексико. В Бодлианской библиотеке Оксфорда хранится копия документа, в котором впервые было описано компактное ядерное устройство, пригодное для применения в качестве оружия.
Этот меморандум был подготовлен в 1940 году двумя физиками из Бирмингемского университета — еврейскими учеными, эмигрировавшими из нацистской Германии. В работе, основанной на последних открытиях в области деления урана, предлагалось создать бомбу из обогащенного урана, которую можно было бы транспортировать на самолете.
Документ, имевший тогда высший гриф секретности и существовавший в единственном экземпляре, содержал не только техническое описание, но и предупреждение о колоссальной разрушительной силе такого оружия. Авторы отмечали, что взрыв способен уничтожить все живое в центре крупного города и вызвать радиоактивное заражение, смертельно опасное для всех, кто окажется в зоне поражения даже спустя несколько дней.
Впоследствии две созданные по этим принципам бомбы были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. Это привело к мгновенной гибели около 100 тысяч человек и стольким же жертвам в последующие годы.
Скидывать бомбы на Хиросиму и Нагасаки не было необходимости.
Известный писатель и оратор Деннис Гловер заявил, что атомная бомбардировка Хиросимы не была необходима, поскольку к тому моменту Япония уже фактически потерпела поражение. В интервью news.com.au он отметил, что капитуляция Японии была лишь вопросом времени, а применение ядерного оружия не было решающим фактором.
По его словам, главным препятствием являлось требование союзников об отречении императора. Как только была достигнута договоренность о сохранении трона за императором Хирохито, Япония согласилась капитулировать, и этого можно было бы добиться и без ядерных ударов.
Причины, по которым США нанесли удар по Японии.
США сбросили атомные бомбы, что быстрее склонить Японию к капитуляции Фото: Fastfission / wikipedia.org / Общественное достояние.
В ответ на вопрос о причинах, по которым тогдашний президент США Гарри Трумэн одобрил сброс двух атомных бомб на Японию, несмотря на ее фактическое поражение, Гловер отметил, что решение принималось под влиянием сразу нескольких факторов.
По его словам, у американского руководства не было полной информации о положении дел, а решения часто основывались на неточных данных и эмоциях, включая месть за Перл-Харбор (7 декабря 1941 года Япония совершила нападение на Перл-Харбор, после чего США уже официально вступили во Вторую мировую войну — прим.) и ответ на жестокость японской армии.
Гловер также указал, что значимым фактором стало желание использовать дорогостоящее оружие, ранее разработанное за огромные средства, а также стремление ускорить окончание войны. Кроме того, в США ощущалась общая усталость от войны, и большинство граждан хотели как можно быстрее вернуть своих близких домой.
Писатель подчеркнул, что распространенным было мнение о необходимости применения бомбы для спасения жизней американских и союзнических солдат, которым предстояла бы оккупация Японии. Однако Гловер считает, что к августу 1945 года вероятность полномасштабного вторжения уже была невелика, поскольку Япония готовилась капитулировать.
Как отметили годовщину трагедии в Хиросиме.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЯпония позовет Россию на церемонию памяти в Нагасаки.
В 8:15 утра по местному времени (01:15 по мск) в момент, когда американский бомбардировщик сбросил атомную бомбу на Хиросиму, участники церемонии почтили память жертв минутой молчания. В жаркое утро сотни людей, в том числе официальные лица, студенты и выжившие, возложили цветы к мемориальному кенотафу на фоне руин здания с куполом — символа трагедии.
Сегодня Хиросима — современный мегаполис с населением 1,2 миллиона человек, однако память о трагедии по-прежнему жива. Еще до церемонии люди выстраивались в очередь к кенотафу, чтобы почтить память погибших. Среди пришедших была 96-летняя Есиэ Екояма, рассказавшая, что многие члены ее семьи стали жертвами бомбардировки. «Люди продолжают страдать», — сказала она. По данным Минздрава Японии, выживших хибакуся осталось менее 100 тысяч, их средний возраст — 86 лет.
В этом году в памятных мероприятиях приняли участие представители около 120 стран и регионов, в том числе впервые делегации Тайваня и Палестины. Также на церемонии присутствовал посол США, российских и китайских представителей на мероприятии не было.
В церемонии приняли участие премьер-министр Японии Сигэру Исиба и мэр Кадзуми Мацуи. По данным РИА Новости, в своих выступлениях они не указали страну, совершившую бомбардировку 6 августа 1945 года.