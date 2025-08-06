Величайшая трагедия в истории человечества: Запад припомнил США ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки

В Организации Объединенных Наций также не принято прямо указывать на США как инициатора ядерных атак. Так, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем заявлении по случаю 78-й годовщины бомбардировки Нагасаки в 2023 году не упомянул о причастности американской стороны. Аналогичным образом, госсекретарь США Энтони Блинкен, находясь в Японии в апреле того же года на встрече представителей стран «Большой семерки», воздержался от комментариев относительно роли США в событиях 1945 года.