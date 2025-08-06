«Паленка» с летальным исходом: что известно о гибели туристов от чачи в Сочи

30 июля в той же торговой точке чачу продали семье из четырех человек. Родственники устроили застолье на даче, а на следующее утро им всем стало плохо. Семейство списало это на похмелье, но к вечеру головокружение усилилось, потерпевшие стали терять сознание и не могли нормально говорить. Родственников увезли в больницу, где трое из них позднее скончались. В крови у них обнаружили токсин, характерный для отравления алкоголем.