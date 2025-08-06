Ричмонд
+19°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Паленка» с летальным исходом: что известно о гибели туристов от чачи в Сочи

Минимум 10 человек отравились домашней чачей с рынка в Краснодарском крае, выжить удалось лишь одному. Возбуждено уголовное дело, следователи ищут других возможных пострадавших. От чего могли погибнуть потерпевшие и как не купить чачу с «отравой» — в материале «Вечерней Москвы».

Минимум 10 человек отравились домашней чачей с рынка в Краснодарском крае, выжить удалось лишь одному. Возбуждено уголовное дело, следователи ищут других возможных пострадавших. От чего могли погибнуть потерпевшие и как не купить чачу с «отравой» — в материале «Вечерней Москвы».

Череда смертей из-за чачи.

Жуткая история развернулась на федеральной территории Сириус (ранее — часть Сочи) в Краснодарском крае. Первой жертвой некачественного алкоголя стала семья из Комсомольска-на-Амуре. Супруги купили чачу на местном рынке и выпили ее в день перед отъездом.

Когда пара возвращалась домой на поезде, женщине стало плохо: сначала она перестала ходить, затем ослепла и потеряла сознание. Ее вынесли на носилках во время остановки в Жукове. А на следующее утро, 27 июля, проводник сообщил остальным членам семьи, что женщина умерла. Еще через несколько дней скончался глава семейства. У супругов остались две дочери.

30 июля в той же торговой точке чачу продали семье из четырех человек. Родственники устроили застолье на даче, а на следующее утро им всем стало плохо. Семейство списало это на похмелье, но к вечеру головокружение усилилось, потерпевшие стали терять сознание и не могли нормально говорить. Родственников увезли в больницу, где трое из них позднее скончались. В крови у них обнаружили токсин, характерный для отравления алкоголем.

На том же рынке 2 августа чачу купили супруги. После застолья их тоже увезли на скорой, а спустя несколько дней оба умерли в больнице.

В числе пострадавших от чачи оказались две туристки из Челябинска. Они привезли «паленку» в родной город, выпили и тоже умерли от отравления. В их крови нашли тот же токсин, что и у первой семьи пострадавших. Также известно еще об одной жертве паленого алкоголя.

Тонны изъятой продукции.

Вскоре после этих отравлений в торговую точку, где продавали паленую чачу, нагрянули полицейские. В среду, 6 августа, они задержали двух продавщиц.

— Предварительно установлено, что задержанные на территории местного рынка «Казачий» занимались продажей алкогольной продукции домашнего приготовления, — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Было возбуждено уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Также оперативники провели рейд и изъяли алкоголь на всем рынке. Продукцию направили на экспертизу.

Telegram-канал Mash пишет, что местные жители и туристы уже много лет жаловались на рынок, в частности на торговцев домашним вином и чачей. Так, у одних после употребления напитков появилась сыпь, другие даже не стали пить купленный алкоголь из-за чересчур кислого вкуса.

Примечательно, что в краснодарских курортных городах регулярно изымаются тонны нелегального алкоголя. 28 июля почти полтонны «паленки» изъяли в Анапе, 24 июля 12 тонн контрафактного вина, чачи и коньяка нашли в Лазаревском районе Сочи.

Как отличить испорченную чачу.

Чаще всего к сильнейшему отравлению и смерти приводит алкоголь, в котором этиловый спирт заменен на более дешевый — метиловый. Вероятно, трагедии в Сириусе — именно такой случай. Об этом «Вечерней Москве» рассказал директор Национального союза дистиллеров, сомелье Эркин Тузмухамедов.

— То, что продали на рынке, я уверен, вообще не имело отношения к чаче и было сделано на основе промышленно изготовленного метилового спирта, который является отравой. На запах и вкус он ничем не отличается от этилового спирта. На вид все дистилляты тоже одинаковые, прозрачные. Поэтому различить их невозможно, — подчеркнул эксперт.

С ним согласился и член Московской ассоциации сомелье Сергей Попов. Он добавил, что различить два спирта все же можно, но для этого их нужно поджечь. Этиловый спирт будет гореть синим пламенем, а метанол — зеленым.

По словам Попова, чача должна иметь светло-желтый оттенок. Напиток в любом случае будет иметь сильный спиртовой запах, но в нем могут быть уловимы ноты фруктов или ягод, на которых его настаивали.

— Но и все это вполне можно подделать. Некоторые недобросовестные продавцы берут обычную водку, разбавляют ее водой, добавляют в нее красители и ароматизаторы и выдают это за чачу. Но это уже не отрава, а просто некачественный продукт, — пояснил сомелье.

Он рекомендовал не доверять частным продавцам, которые содержат небольшую торговую точку с домашней чачей. По словам эксперта, производство такого напитка требует больших ресурсов и вложений.

Смерть 10-летней девочки под Новосибирском: версии гибели, кто виноват, откуда взялись сектанты.

— Если вы видите на дороге или на рынке бабушку, которая продает домашнюю чачу, не стоит ей доверять. Чтобы получить трехлитровую банку самогона, вам нужно перегнать порядка 50 литров какого-то вина. Сколько денег вы получите, если все это перегоните ради небольшой банки чачи. И вряд ли какая-то бабушка будет заморачиваться и перегонять такой объем вина, — заключил Попов.

К жуткому отравлению может привести даже обычная вода. В июне 2024 года в Новосибирской области умерла 10-летняя девочка, которую могли запоить до смерти сектанты.

В мае 2025 года массовое отравление произошло на борту круизного лайнера «Михаил Булгаков», к медикам обратились более 100 пассажиров. Роспотребнадзор выявил у них норовирус. Организаторы круиза предложили потерпевшим скидку 10 процентов на следующие рейсы.

Минздрав предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше