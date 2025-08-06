«Паленка» с летальным исходом: что известно о гибели туристов от чачи в Сочи

Минимум 10 человек отравились домашней чачей с рынка в Краснодарском крае, выжить удалось лишь одному. Возбуждено уголовное дело, следователи ищут других возможных пострадавших. От чего могли погибнуть потерпевшие и как не купить чачу с «отравой» — в материале «Вечерней Москвы».
Череда смертей из-за чачи.
Жуткая история развернулась на федеральной территории Сириус (ранее — часть Сочи) в Краснодарском крае. Первой жертвой некачественного алкоголя стала семья из Комсомольска-на-Амуре. Супруги купили чачу на местном рынке и выпили ее в день перед отъездом.
Когда пара возвращалась домой на поезде, женщине стало плохо: сначала она перестала ходить, затем ослепла и потеряла сознание. Ее вынесли на носилках во время остановки в Жукове. А на следующее утро, 27 июля, проводник сообщил остальным членам семьи, что женщина умерла. Еще через несколько дней скончался глава семейства. У супругов остались две дочери.
30 июля в той же торговой точке чачу продали семье из четырех человек. Родственники устроили застолье на даче, а на следующее утро им всем стало плохо. Семейство списало это на похмелье, но к вечеру головокружение усилилось, потерпевшие стали терять сознание и не могли нормально говорить. Родственников увезли в больницу, где трое из них позднее скончались. В крови у них обнаружили токсин, характерный для отравления алкоголем.
На том же рынке 2 августа чачу купили супруги. После застолья их тоже увезли на скорой, а спустя несколько дней оба умерли в больнице.
В числе пострадавших от чачи оказались две туристки из Челябинска. Они привезли «паленку» в родной город, выпили и тоже умерли от отравления. В их крови нашли тот же токсин, что и у первой семьи пострадавших. Также известно еще об одной жертве паленого алкоголя.
Тонны изъятой продукции.
Вскоре после этих отравлений в торговую точку, где продавали паленую чачу, нагрянули полицейские. В среду, 6 августа, они задержали двух продавщиц.
— Предварительно установлено, что задержанные на территории местного рынка «Казачий» занимались продажей алкогольной продукции домашнего приготовления, — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Было возбуждено уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Также оперативники провели рейд и изъяли алкоголь на всем рынке. Продукцию направили на экспертизу.
Telegram-канал Mash пишет, что местные жители и туристы уже много лет жаловались на рынок, в частности на торговцев домашним вином и чачей. Так, у одних после употребления напитков появилась сыпь, другие даже не стали пить купленный алкоголь из-за чересчур кислого вкуса.
Примечательно, что в краснодарских курортных городах регулярно изымаются тонны нелегального алкоголя. 28 июля почти полтонны «паленки» изъяли в Анапе, 24 июля 12 тонн контрафактного вина, чачи и коньяка нашли в Лазаревском районе Сочи.
Как отличить испорченную чачу.
Чаще всего к сильнейшему отравлению и смерти приводит алкоголь, в котором этиловый спирт заменен на более дешевый — метиловый. Вероятно, трагедии в Сириусе — именно такой случай. Об этом «Вечерней Москве» рассказал директор Национального союза дистиллеров, сомелье Эркин Тузмухамедов.
— То, что продали на рынке, я уверен, вообще не имело отношения к чаче и было сделано на основе промышленно изготовленного метилового спирта, который является отравой. На запах и вкус он ничем не отличается от этилового спирта. На вид все дистилляты тоже одинаковые, прозрачные. Поэтому различить их невозможно, — подчеркнул эксперт.
С ним согласился и член Московской ассоциации сомелье Сергей Попов. Он добавил, что различить два спирта все же можно, но для этого их нужно поджечь. Этиловый спирт будет гореть синим пламенем, а метанол — зеленым.
По словам Попова, чача должна иметь светло-желтый оттенок. Напиток в любом случае будет иметь сильный спиртовой запах, но в нем могут быть уловимы ноты фруктов или ягод, на которых его настаивали.
— Но и все это вполне можно подделать. Некоторые недобросовестные продавцы берут обычную водку, разбавляют ее водой, добавляют в нее красители и ароматизаторы и выдают это за чачу. Но это уже не отрава, а просто некачественный продукт, — пояснил сомелье.
Он рекомендовал не доверять частным продавцам, которые содержат небольшую торговую точку с домашней чачей. По словам эксперта, производство такого напитка требует больших ресурсов и вложений.
Смерть 10-летней девочки под Новосибирском: версии гибели, кто виноват, откуда взялись сектанты.
— Если вы видите на дороге или на рынке бабушку, которая продает домашнюю чачу, не стоит ей доверять. Чтобы получить трехлитровую банку самогона, вам нужно перегнать порядка 50 литров какого-то вина. Сколько денег вы получите, если все это перегоните ради небольшой банки чачи. И вряд ли какая-то бабушка будет заморачиваться и перегонять такой объем вина, — заключил Попов.
К жуткому отравлению может привести даже обычная вода. В июне 2024 года в Новосибирской области умерла 10-летняя девочка, которую могли запоить до смерти сектанты.
В мае 2025 года массовое отравление произошло на борту круизного лайнера «Михаил Булгаков», к медикам обратились более 100 пассажиров. Роспотребнадзор выявил у них норовирус. Организаторы круиза предложили потерпевшим скидку 10 процентов на следующие рейсы.
Минздрав предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.