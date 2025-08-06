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США анонсировали санкции против России после визита Уиткоффа в Москву

США планируют ввести вторичные санкции против России уже в пятницу, 8 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома. Новые ограничения станут ответом на продолжающийся конфликт между Москвой и Киевом и на отсутствие прогресса в переговорах о прекращении огня.

Санкции Трампа против РФ могут ввести в пятницу, 8 августа.

США планируют ввести вторичные санкции против России уже в пятницу, 8 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома. Новые ограничения станут ответом на продолжающийся конфликт между Москвой и Киевом и на отсутствие прогресса в переговорах о прекращении огня.

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«Ожидается, что дополнительные санкции будут введены в пятницу», — говорится в сообщении агентства Reuters со ссылкой на представителя Белого дома. Ранее из Москвы вылетел спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

Он совершил уже пятый по счету визит в Россию с начала 2025 года. В Москве он встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил украинский кризис. Подробности беседы Владимира Путина и Стивена Уиткоффа — в материале URA.RU.

Ранее глава США установил для Москвы срок, в течение которого Кремль должен предпринять шаги для продвижения к прекращению огня на Украине. Он истекает в пятницу, 8 августа. В МИД РФ сообщили, что готовы к продолжению сотрудничества с Глобальным Югом и БРИКС в целях противостояния ограничениям. Какими санкциями Трамп угрожал России, и могут ли они повлиять на российскую экономику — в материале URA.RU.

Кроме того Трамп ввел 25% пошлины на товары из Индии. Новая ставка станет действовать через 21 день после подписания документа. Из указа главы США следует, что у Вашингтона есть возможность введения дополнительной 25% пошлины на товары из стран, которые продолжают импортировать российскую нефть.

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