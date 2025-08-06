США анонсировали санкции против России после визита Уиткоффа в Москву

Ранее глава США установил для Москвы срок, в течение которого Кремль должен предпринять шаги для продвижения к прекращению огня на Украине. Он истекает в пятницу, 8 августа. В МИД РФ сообщили, что готовы к продолжению сотрудничества с Глобальным Югом и БРИКС в целях противостояния ограничениям. Какими санкциями Трамп угрожал России, и могут ли они повлиять на российскую экономику — в материале URA.RU.