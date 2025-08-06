Трамп объявил торговую войну: пошлины в 50% на Индию из-за нефти из РФ

Индийские чиновники сообщили, что Вашингтон добивается более широкого доступа к рынку страны и отмены пошлин практически на весь американский экспорт. В то же время Нью-Дели сомневается из-за открытия таких секторов, как сельское хозяйство и молочная промышленность, в которых занято значительное число граждан страны. В Бюро переписи населения США отмечали, что в 2024 году между двумя государствами был зафиксирован рыночный дисбаланс в размере 45,8 млрд долларов — это означает, что импорт из Нью-Дели превышал экспорт в эту страну.