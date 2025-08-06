Мать утопила ребенка в туалете на западе Москвы

В туалетном помещении общежития, расположенного на улице Генерала Дорохова в Москве 1 июня нашли тело новорожденного ребенка. Причиной его смерти стала асфиксия в результате утопления. Позднее правоохранители задержали мать младенца, которая полностью признала вину в убийстве. Об этом в среду, 6 августа, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по столице.
— В ходе допроса обвиняемая полностью признала свою вину. Следствие планирует ходатайствовать перед Никулинским районным судом об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу, — передает Telegram-канал ведомства.
25 декабря 2024 года американская полиция сообщила, что гражданка США Мэллори Патрис Стрейт, которая родила ребенка в бургерной, утопила его в унитазе. Спасатели, прибывшие на место происшествия, приложили силу, чтобы вытащить ребенка, и попытались оказать ему первую помощь, но младенец был мертв.
27 марта того же года Ленинский районный суд Ставрополя арестовал на два месяца мужчину, который утопил пятилетнего мальчика в тазу и выбросил его тело в мусорный бак, расположенный возле его дома.