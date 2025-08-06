Мать утопила ребенка в туалете на западе Москвы

В туалетном помещении общежития, расположенного на улице Генерала Дорохова в Москве 1 июня нашли тело новорожденного ребенка. Причиной его смерти стала асфиксия в результате утопления. Позднее правоохранители задержали мать младенца, которая полностью признала вину в убийстве. Об этом в среду, 6 августа, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по столице.