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Один человек пострадал в ДТП с мотоциклом на западе Москвы, движение затруднено

Один человек пострадал при столкновении мотоцикла и автомобиля на Кутузовском проспекте в районе дома 13 по улице Василисы Кожиной. Об этом в среду, 6 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник в городских оперативных службах.

Один человек пострадал при столкновении мотоцикла и автомобиля на Кутузовском проспекте в районе дома 13 по улице Василисы Кожиной. Об этом в среду, 6 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник в городских оперативных службах.

После ДТП три полосы в сторону области оказались перекрыты, движение затруднено на два километра. Представители профильных ведомств работают на месте случившегося.

Вечером на дублере Можайского шоссе столкнулись легковая машина и электровелосипед. Водитель последнего транспортного средства получил травмы.

Кроме того, на северо-западе Москвы иномарка влетела в пять автомобилей и попыталась скрыться после аварии. ДТП произошло на улице Вилиса Лациса. Водитель Infinity протаранил машины и захотел скрыться с места, но его автомобиль заглох.