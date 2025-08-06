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При крушении вертолета в Гане погибли два министра

Всего на борту находились восемь человек.

Восемь человек, в том числе министр обороны Ганы Эдвард Омане Боама и глава Министерства окружающей среды, науки и технологий Ибрагим Муртал Мухаммед погибли при крушении вертолета ВВС африканского государства, сообщил глава Генштаба ВС Ганы Джулиус Дебрах.

«Погибли все находившиеся на борту — три члена экипажа и пять пассажиров», — приводит его слова Ghana Graphic.

Дебрах рассказал, что в числе пассажиров были два министра и исполняющий обязанности заместителя координатора по вопросам национальной безопасности.

Сообщается, что вертолет вылетел в 09.12 по местному времени (в 12.12 по мск) из столицы страны Аккры в город Обуаси, а затем исчез с радаров.

Очевидцы рассказали, что в районе города Акрофуон воздушное судно упало на землю и загорелось, пишет новостной портал Ghana Web. Сообщается, что министры направлялись в район, где, по их данным, велась незаконная добыча природных ресурсов.

Ранее о гибели Эдварда Омане Боамы сообщил источник в правительстве африканской страны.