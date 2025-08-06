При крушении вертолета в Гане погибли два министра

Восемь человек, в том числе министр обороны Ганы Эдвард Омане Боама и глава Министерства окружающей среды, науки и технологий Ибрагим Муртал Мухаммед погибли при крушении вертолета ВВС африканского государства, сообщил глава Генштаба ВС Ганы Джулиус Дебрах.
«Погибли все находившиеся на борту — три члена экипажа и пять пассажиров», — приводит его слова Ghana Graphic.
Дебрах рассказал, что в числе пассажиров были два министра и исполняющий обязанности заместителя координатора по вопросам национальной безопасности.
Сообщается, что вертолет вылетел в 09.12 по местному времени (в 12.12 по мск) из столицы страны Аккры в город Обуаси, а затем исчез с радаров.
Очевидцы рассказали, что в районе города Акрофуон воздушное судно упало на землю и загорелось, пишет новостной портал Ghana Web. Сообщается, что министры направлялись в район, где, по их данным, велась незаконная добыча природных ресурсов.
Ранее о гибели Эдварда Омане Боамы сообщил источник в правительстве африканской страны.