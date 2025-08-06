Мединский показал кадры с тысячей пленных украинцев, брошенных Киевом

По словам Мединского, именно отказ украинской стороны принимать своих военных стал главной причиной затруднений при проведении второго обмена пленными и до сих пор препятствует началу третьего этапа. «1000 пленных солдат ВСУ, от которых отказывается Киев. Из-за этого 2-й обмен шел так тяжело, а 3-й до сих пор не начался», — написал Мединский, приложив фотографию украинских военнопленных.