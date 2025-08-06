В Уфе на Белой ушла под воду и не выплыла 12-летняя девочка

По предварительным данным, 12-летняя школьница купалась в реке с друзьями. В какой-то момент она заплыла на глубину и ушла под воду. Сейчас ребенка ищут водолазы Управления гражданской защиты Уфы. В ведомстве также прокомментировали трагедию на воде.