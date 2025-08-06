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В Уфе на Белой ушла под воду и не выплыла 12-летняя девочка

В Уфе спасатели и водолазы разыскивают утонувшую в Белой 12-летнюю девочку.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 6 августа, в Уфе на реке Белая утонула 12-летняя девочка. Как сообщили в МЧС по Башкирии, инцидент произошел в районе Мелькомбината, на улице Элеваторной.

По предварительным данным, 12-летняя школьница купалась в реке с друзьями. В какой-то момент она заплыла на глубину и ушла под воду. Сейчас ребенка ищут водолазы Управления гражданской защиты Уфы. В ведомстве также прокомментировали трагедию на воде.

— На этом участке реки берег не оборудован для отдыха на воде, установлен аншлаг, предупреждающий о запрете купания на данном участке, — отметили в УГЗ Уфы.

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