Смертельная чача: как суррогатный алкоголь унес жизни туристов в Краснодарском крае

Количество пострадавших может увеличиться.
В Сириусе, находящемся в Краснодарском крае, произошло отравления алкоголем, в результате которого три человека погибли, а несколько других были госпитализированы. По предварительным данным, жертвами стали туристы, употребившие чачу, приобретенную на местном рынке. Полиция уже задержала двух подозреваемых в продаже этого опасного продукта, а уголовное дело по данному факту активно развивается. Подробнее об этом в материале URA.RU.
Отравление с тремя погибшими в Сириусе.
В Краснодарском крае сотрудники полиции задержали двух женщин, подозреваемых в продаже алкоголя домашнего приготовления туристам. После употребления этого суррогата несколько человек были госпитализированы, трое из них скончались.
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Установлено, что отравление произошло после употребления чачи, и существует вероятность, что количество жертв может возрасти. По данному делу возбуждено уголовное дело, проводятся рейды на рынке «Казачий», где была продана опасная алкогольная продукция.
Также проводится работа по установлению производителей и других участников данной деятельности. МВД России призывает не приобретать алкоголь неизвестного происхождения.
Где нельзя покупать алкоголь.
Роспотребнадзор предупреждает: не покупайте алкоголь в несанкционированных местах, таких как рынки, палатки и у частных лиц. Избегайте магазинов без лицензии, поскольку она должна быть размещена на видном месте. Также не заказывайте спиртное онлайн, так как интернет-продажа алкоголя в России запрещена. Обязательно проверяйте акцизные марки (исключением являются пиво, сидр и медовуха), и убедитесь, что название на марке совпадает с этикеткой.
Как распознать опасный алкоголь.
Подозрительно низкая цена напитка, особенно если он дешевле воды, является поводом насторожиться. Также стоит обратить внимание на плохо приклеенную этикетку, подтеки на бутылке и прокручивающуюся крышку. Отсутствие акцизной марки для крепкого алкоголя — еще один тревожный знак. Наконец, необычный запах, например, резкий химический оттенок, также может указывать на некачественный продукт.
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Симптомы отравления и первая помощь.
Признаки отравления метанолом включают нарушение зрения, проявляющееся в виде «мушек» или двоения, а также тошноту, рвоту и головокружение. Также могут возникать затрудненное дыхание и потеря сознания. В случае выявления данных симптомов необходимо немедленно вызвать скорую помощь, поскольку при отравлении метанолом счет идет на минуты. Не следует пытаться «нейтрализовать» яд народными методами, такими как уголь или молоко, так как они не окажут эффекта.
Где по закону запрещена продажа алкоголя.
По закону продажа алкоголя запрещена вблизи школ, больниц и спортивных объектов, а также на вокзалах, автозаправочных станциях и в общественном транспорте. Кроме того, реализация алкоголя недопустима в нестационарных торговых точках, таких как киоски и палатки.