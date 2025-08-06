Смертельная чача: как суррогатный алкоголь унес жизни туристов в Краснодарском крае

В Сириусе, находящемся в Краснодарском крае, произошло отравления алкоголем, в результате которого три человека погибли, а несколько других были госпитализированы. По предварительным данным, жертвами стали туристы, употребившие чачу, приобретенную на местном рынке. Полиция уже задержала двух подозреваемых в продаже этого опасного продукта, а уголовное дело по данному факту активно развивается. Подробнее об этом в материале URA.RU.