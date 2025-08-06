Буйвол убил американского миллионера в ЮАР одним ударом рогов

Американский миллионер Эшер Уоткинс погиб в результате нападения буйвола во время сафари в ЮАР. Об этом пишет издание Metro.
Сам инцидент произошел в воскресенье во время охотничьего сафари в провинции Лимпопо: на Уоткинса внезапно напал огромный буйвол и смертельно ранил миллионера. Это случилось в тот момент, когда американец охотился на самца африканского буйвола (вес которого составлял почти полторы тонны) — животное на скорости 56 километров в час внезапно устремилось в сторону жертвы и убило одним ударом рогов.
В публикации говорится о том, что миллионер считал охоту важной частью сохранения дикой природы и часто публиковал в своих социальных сетях фотографии своих трофеев: диких птиц, пум, антилоп. Сейчас в компании, которая организовала сафари, заявили о том, что делают все для поддержки семьи Уоткинса.