Буйвол убил американского миллионера в ЮАР одним ударом рогов

Сам инцидент произошел в воскресенье во время охотничьего сафари в провинции Лимпопо: на Уоткинса внезапно напал огромный буйвол и смертельно ранил миллионера. Это случилось в тот момент, когда американец охотился на самца африканского буйвола (вес которого составлял почти полторы тонны) — животное на скорости 56 километров в час внезапно устремилось в сторону жертвы и убило одним ударом рогов.