В московском общежитии мать утопила в унитазе новорождённую дочь

Ранее сообщалось, что в США мужчина жестоко убил своего трёхмесячного сына, утопив его в ведре со стиральным порошком. Выяснилось, что он хотел преподать урок своей жене и всем женщинам. Таким образом он показывал, что к мужчинам нельзя проявлять неуважение. Преступник получил 92 года тюрьмы за содеянное.