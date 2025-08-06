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Беспилотник ВСУ уничтожил Lexus в Запорожской области

Украинский беспилотник атаковал гражданскую машину в прифронтовом селе Великая Знаменка в Запорожской области.

Украинский беспилотник атаковал гражданскую машину в прифронтовом селе Великая Знаменка в Запорожской области. Об этом вечером в среду сообщает ТАСС, ссылаясь на администрацию Каменско-Днепровского муниципального округа.

Стало известно, что дрон ВСУ совершил атаку на гражданский автомобиль Lexus в прифронтовом селе Великая Знаменка.

В результате ЧП автомобиль был полностью уничтожен, сообщили в администрации, а возникший пожар оперативно потушили. Также уточняется, что при инциденте обошлось без пострадавших.