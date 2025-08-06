Белый дом считает хорошей встречу Путина и спецпосланника Трампа

В США положительно оценили визит Уиткоффа в Москву.
Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, прошедшая в Москве, оценивается Вашингтонской администрацией как успешная. Об этом сообщил представитель Белого дома, его слова приводит журналист американского портала Axios Барак Равид.
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«Несколько часов спустя он написал, что на встрече Путина и Виткоффа был достигнут “большой прогресс”», — пишет Axios. Там же отметили, что «в ближайшие дни и недели» планируется продолжить усилия, направленные на достижение прекращения конфликта.
Стивен Уиткофф совершил свой пятый визит в Россию с начала 2025 года. В ходе встречи с Владимиром Путиным обсуждался украинский кризис и возможные пути его урегулирования. Подробности беседы Владимира Путина и Стивена Уиткоффа — в материале URA.RU.
Однако США до сих пор планируют ввести вторичные санкции против России. Под угрозой — не только РФ, но и все ключевые покупатели российских энергоресурсов. Как такое решение Трампа повлияет на экономику России, мировые рынки и геополитическую обстановку, насколько реальны угрозы Трампа и как реагирует на них Москва — в материале URA.RU.