Белый дом считает хорошей встречу Путина и спецпосланника Трампа

Однако США до сих пор планируют ввести вторичные санкции против России. Под угрозой — не только РФ, но и все ключевые покупатели российских энергоресурсов. Как такое решение Трампа повлияет на экономику России, мировые рынки и геополитическую обстановку, насколько реальны угрозы Трампа и как реагирует на них Москва — в материале URA.RU.