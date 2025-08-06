Россиянин изнасиловал начальницу и попал в тюрьму

В Оренбургской области местного жителя осудили на пять лет колонии за изнасилование своей начальницы. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда.
Отмечается, что 46-летний мужчина работал банщиком в парк-отеле. Руководство поручило ему сопровождать пострадавшую за покупками.
Осужденный уговорил женщину по пути назад заехать к его матери, а когда начальница продолжать поездку отказалась, водитель пригрозил ей электрошокером, ножом и отверткой, а также признался в любви. Сбежать женщине не удалось.
Подсудимый заявил, что потерпевшая якобы сама виновата в случившемся, так как якобы проявляла к нему симпатию.
Доводы мужчины суд во внимание не принял, учтя его предыдущие судимости.
Ранее сообщалось, что директор рекрутингового агентства, который летел рейсом авиакомпании Virgin Atlantic, пригрозил расправой стюардессе из-за замечания.
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