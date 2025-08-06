Гладков: Четверо подростков пострадали при взрыве дрона ВСУ под Белгородом

Среди пострадавших17-летний юноша и три девушки в возрасте 15, 16 и 17 лет. У всех диагностировали баротравмы. Медики скорой помощи оказали необходимую помощь на месте, а от госпитализации подростки решили отказаться. Как сообщается, родители несовершеннолетних были уведомлены о произошедшем и состоянии их детей.