Трамп заявил об избиении работника Белого дома с прозвищем Большие яйца

Трамп возмутился избиением экс-сотрудника DOGE.
В Вашингтоне группа подростков напала на бывшего сотрудника Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Эдварда Користина, известного под прозвищем «Большие яйца». По информации полиции округа Колумбия, 19-летний Користин был избит возле своего автомобиля на Суонн-стрит — в престижном районе американской столицы, примерно в одной миле от Белого дома. Об этом сообщает Daily Mail.
«Президент [США Дональд Трамп] заявил, что молодой человек, работавший в DOGE, был “очень сильно ранен” и “избит бандой головорезов в Вашингтоне”. Личность 19-летнего молодого человека, участвовавшего в инциденте, — Эдвард Користин, прозванный сверстниками “Большие яйца”», — сообщила газета. Там отметили, что Трамп выразил намерение покончить с насильственными преступлениями в городе, которые, по его словам, совершаются молодежными группировками. Он подчеркнул, что местные власти должны навести порядок и обеспечить безопасность, иначе федеральное правительство будет вынуждено взять управление на себя и восстановить необходимый порядок.
Согласно полицейскому отчету, Користин находился вместе со своей спутницей, когда к ним подошла группа из десяти несовершеннолетних. Подростки угрожали угнать автомобиль. Потерпевший успел посадить женщину в машину и захлопнуть дверь, после чего толпа начала его избивать, заявили в полиции. Прибывший наряд застал происходящее на месте происшествия, однако большинству нападавших удалось скрыться.
В ходе оперативных мероприятий сотрудникам полиции удалось задержать двух 15-летних подозреваемых из города Хьяттсвилл (штат Мэриленд). Им предъявлены обвинения в попытке угона транспортного средства. Пострадавший получил сотрясение мозга, перелом носа и множественные ушибы. Отмечается, что полицию вызвала спутница молодого человека. На данный момент Користин находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное.
Известно, что Эдвард Користин получил прозвище «Большие яйца» после того, как использовал это выражение в названии своего профиля на платформе LinkedIn. В полиции продолжается поиск остальных участников нападения.