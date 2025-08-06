Трамп заявил об избиении работника Белого дома с прозвищем Большие яйца

«Президент [США Дональд Трамп] заявил, что молодой человек, работавший в DOGE, был “очень сильно ранен” и “избит бандой головорезов в Вашингтоне”. Личность 19-летнего молодого человека, участвовавшего в инциденте, — Эдвард Користин, прозванный сверстниками “Большие яйца”», — сообщила газета. Там отметили, что Трамп выразил намерение покончить с насильственными преступлениями в городе, которые, по его словам, совершаются молодежными группировками. Он подчеркнул, что местные власти должны навести порядок и обеспечить безопасность, иначе федеральное правительство будет вынуждено взять управление на себя и восстановить необходимый порядок.