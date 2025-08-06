Белый дом: Трамп объявит о новых инвестициях Apple в экономику США

Источник в администрации Трампа сообщил, что общий объем обязательств Apple в США в результате достигнет 600 миллиардов долларов в течение ближайших четырех лет. Компания намерена перенести в США дополнительные этапы производства и мотивировать своих поставщиков к локализации ключевых компонентов.