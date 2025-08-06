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Белый дом: Трамп объявит о новых инвестициях Apple в экономику США

Президент США выступит в Белом доме 6 августа.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп в ходе предстоящего заявления в 16.30 по местному времени (в 23.30 по мск) объявит о новых инвестиционных планах компании Apple в рамках экономической повестки «Америка прежде всего», сообщили в Белом доме.

«Сегодняшнее соглашение с Apple — еще одна победа нашей промышленности и шаг к укреплению экономической и национальной безопасности», — приводит РИА Новости заявление помощницы пресс-секретаря Белого дома Тейлор Роджерс.

По данным администрации США, компания уже поддерживает более 450 тысяч рабочих мест в стране посредством тысячи подрядчиков и партнеров.

Источник в администрации Трампа сообщил, что общий объем обязательств Apple в США в результате достигнет 600 миллиардов долларов в течение ближайших четырех лет. Компания намерена перенести в США дополнительные этапы производства и мотивировать своих поставщиков к локализации ключевых компонентов.

Ранее Трамп подписал указ, согласно которому с 27 августа вводится дополнительная 25-процентная пошлина на импорт из Индии.

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