В США оценили итоги переговоров Уиткоффа и Путина в Кремле: главное об СВО 6 августа

Спецпосланник США Стивен Уиткофф сегодня встретился в Кремле с лидером РФ Владимиром Путным. Они обсудили текущие вопросы по украинскому кризису и будущее двустороннее сотрудничество стран. Более подробная информация по переговорам поступит после того, как американский дипломат доложит об итогах встречи президенту Дональду Трампу. Предварительно, по данным администрации Штатов, переговоры в Кремле оцениваются как успешные. Главное о спецоперации на Украине за 6 августа — в материале URA.RU.