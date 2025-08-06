В США оценили итоги переговоров Уиткоффа и Путина в Кремле: главное об СВО 6 августа

После встречи Уиткоффа и Путина в Кремле президент США может провести переговоры с украинским коллегой.
Спецпосланник США Стивен Уиткофф сегодня встретился в Кремле с лидером РФ Владимиром Путным. Они обсудили текущие вопросы по украинскому кризису и будущее двустороннее сотрудничество стран. Более подробная информация по переговорам поступит после того, как американский дипломат доложит об итогах встречи президенту Дональду Трампу. Предварительно, по данным администрации Штатов, переговоры в Кремле оцениваются как успешные. Главное о спецоперации на Украине за 6 августа — в материале URA.RU.
Путин владеет полной информацией по украинскому вопросу.
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Российский лидер пятый раз за год встретился с американским спецпосланником. На данный момент, как отметил помощник Путина Юрий Ушаков по итогам трехчасовой беседы, президент имеет полную информацию по украинскому вопросу.
Также обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества государств. При этом главе Белого дома о результатах переговоров пока не доложили, но в администрации Штатов их предварительно оценили как успешные, а сам Трамп охарактеризовал их как весьма продуктивные, подчеркнув, что стороны добились значительного прогресса.
После полного информирования американского лидера о прошедшей встрече станут известны подробности встречи. Помимо этого, по данным портала Axios, Дональд Трамп, предположительно, может поговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским по итогам поездки своего спецпосланника.
По словам Ушакова, Путин также передал через Уиткоффа в Вашингтон сигналы по ситуации в Киеве, отразив в них позицию страны. В свою очередь, и Москва получила соответствующие послания от Трампа. Помощник главы РФ назвал диалог в Кремле полезным и конструктивным.
Вашингтон сам себе навязал сроки урегулирования конфликта.
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Как сообщает агентство Bloomberg, американская администрация самостоятельно установила для себя временные рамки для достижения мира на Украине — до 8 августа, согласно ультиматуму Трампа. Именно в связи с этим Стивен Уиткофф посетил Москву — до окончания дедлайна осталось два дня. Вашингтон рассчитывает уложиться в обозначенные сроки.
Ранее Дональд Трамп угрожал введением вторичных 100-процентных пошлин против стран, приобретающих энергоресурсы у Москвы — сегодня их ввели в отношении Индии. По мнению авторов материала, команда экс-президента Штатов Джо Байдена пришла к выводу, что подобные меры сопряжены с существенными рисками. В связи с этим нужно тщательно просчитывать каждый шаг, чтобы ограничения против покупателей российской нефти не привели к дестабилизации мировой экономики.
В Николаев и Херсон едут латинские и британские наемники.
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Ряды украинских военных пополняются бойцами из Великобритании и стран Латинской Америки — наемники прибывают в Николаевскую и Херсонскую области. Представители подпольной организации «Русский Херсон» сообщили, что в связи с этим они стараются отслеживать передвижение иностранных бойцов.
Члены организации заявили, что им известны случаи, выходящие за рамки нравственности: британские наемники приезжали под Херсон ради так называемого «боевого сафари» — их жертвами становились мирные жители, живущие по обеим сторонам области. Все эти данные передаются российским ведомствам.
Прибывающие на Украину военные либо проводят бесчеловечные эксперименты, либо преследуют исключительно материальную выгоду от боевых действий, заявили в подполье. Особое внимание уделяется наемникам из стран Латинской Америки — их приезжает в страну больше всего. Многие из них вскоре бесследно исчезают из Херсонской области после совершения противоправных действий. В иных случаях им удается избегать серьезного наказания — вместо арестов их депортируют на родину.
Спецназ ВС РФ провел секретную операцию «Скат-12» под Николаевом.
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Российские подразделения спецназа провели секретную операцию «Скат-12» в районе города Очаков Николаевской области. Целью операции являлась база 73-го морского центра спецопераций ВСУ, на которой находились британские инструкторы — они впоследствии были взяты в плен.
Наемников подозревают в причастности к ударам крылатыми ракетами Storm Shadow по России и в подготовке диверсионных групп. По данным источника «Царьграда», российские бойцы застали иностранных специалистов врасплох, последние якобы просили не применять против них оружие.
Среди задержанных оказались полковник Эдвард Блейк, представитель управления специальных психологических операций подполковник Ричард Кэрролл из Минобороны Великобритании и один из сотрудников разведки. Иностранцы имели при себе документы и полный комплект экипировки. При допросе они предоставили сведения о боевых планах Лондона, включая подготовку атаки на суда российского «теневого флота». Операция, по данным издания, стала первым случаем захвата в плен на фронте британских офицеров столь высокого ранга.
Сырский назвал три направления с самой сложной для ВСУ обстановкой.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЗеленский одобрил новые спецоперации в России.
Главком украинской армии Александр Сырский сообщил в своем telegram-канале о направлениях фронта с наиболее сложной обстановкой для бойцов страны. Среди них покровское, добропольское и новопавловское направления, охватывающих район Красноармейска, северо-западную часть ДНР и ее западные территории вместе с восточными районами Днепропетровской области.
Аналогичная информация содержится и в официальном сообщении Генштаба ВСУ, опубликованном по итогам оперативного совещания с участием Сырского. Главком уточнил, что ВС РФ усиливают свои позиции вблизи «ключевых агломераций», активно ищут слабые места в украинской обороне и ведут наступления сразу на нескольких участках фронта.
ВС РФ «втоптали в землю» лучших бойцов ВСУ под Курском.
Российские военные в Курской области поразили элитные подразделения противника — самые подготовленные бригады, оснащенные современной, в том числе западной, техникой. Военный корреспондент Александр Коц со ссылкой на одного из бойцов ВС РФ сообщил, что ВСУ понесли значительные потери на этом участке фронта. Живая сила украинских бригад была полностью разгромлена.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВСУ экстренно сбегают вглубь фронта, спасаясь от российских солдат: карта СВО за 6 августа.
Под Ростовом перекрыли трассу из-за падения на нее БПЛА.
В Ростовской области на автомобильную трассу между городом Каменск и поселком Глубокий упал сбитый беспилотник ВСУ. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что инцидент произошел на территории Каменского района.
В результате этого никто не пострадал, но движение по участку дороги временно перекрыли, место падения оцеплено. Также для проверки и возможного обезвреживания взрывного устройства на дроне на место прибыли саперы.
Как отметил Слюсарь, в период этих работ движение общественного транспорта приостановлено по трем маршрутам. Его возобновят после завершения всех мероприятий. Кроме того, падение дрона спровоцировало перебои в электроснабжении — аварийное отключение линий электропередач привело к переходу ряда населенных пунктов на резервные источники питания. Также возникли временные трудности в работе водозабора «Таловая Балка», к нему направили аварийную бригаду.
Экипаж истребителей Су-34 ударил по пункту дислокации противника в зоне СВО.
Экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ нанес удар по временному месту размещения подразделений ВСУ. Участок находился в зоне ответственности группировки войск «Южная». Атака осуществлялась по заранее определенным координатам с использованием авиационных бомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Цель была успешно поражена, а экипаж вернулся на аэродром базирования, передает Пятый канал.