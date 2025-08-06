Гладков: под Белгородом пострадали четверо подростков из-за дрона ВСУ

В белгородском поселке Октябрьский из-за детонации украинского дрона пострадали четверо подростков, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В поселке Октябрьский Белгородского района дрон ВСУ сдетонировал рядом с коммерческим объектом. Пострадали четверо подростков», — написал Вячеслав Гладков в Telegram.
По его словам, травмы получили девушки 15, 16 и 17 лет, а также 17-летний молодой человек. Врачи оказали им помощь на месте, пострадавшие отказались от госпитализации.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области пострадали шесть человек из-за украинского беспилотника. Это произошло в селе Великие Копани.