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Гладков: под Белгородом пострадали четверо подростков из-за дрона ВСУ

Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавшим оказали помощь на месте.

Источник: Аргументы и факты

В белгородском поселке Октябрьский из-за детонации украинского дрона пострадали четверо подростков, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В поселке Октябрьский Белгородского района дрон ВСУ сдетонировал рядом с коммерческим объектом. Пострадали четверо подростков», — написал Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, травмы получили девушки 15, 16 и 17 лет, а также 17-летний молодой человек. Врачи оказали им помощь на месте, пострадавшие отказались от госпитализации.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области пострадали шесть человек из-за украинского беспилотника. Это произошло в селе Великие Копани.