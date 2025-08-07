Прокуратура проверяет массовое отравление на теплоходе «Лев Толстой»

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку после сообщений о массовом отравлении пассажиров круизного теплохода «Лев Толстой», следовавшего по маршруту Москва-Казань.
По предварительным данным, у десятков туристов появились симптомы ротавирусной инфекции. Первые случаи недомогания были зафиксированы еще в Казани, а в Угличе значительной части пассажиров потребовалась медицинская помощь.
«Администрация судна и компания “Водоход” никак не комментировали ситуацию», — жалуются пострадавшие туристы.
12-дневный круиз завершился возвращением теплохода в Москву. Прокуратура проверяет соблюдение санитарных норм на судне и защиту прав пассажиров.
