Прокуратура проверяет массовое отравление на теплоходе «Лев Толстой»

По предварительным данным, у десятков туристов появились симптомы ротавирусной инфекции.

Источник: Аргументы и факты

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку после сообщений о массовом отравлении пассажиров круизного теплохода «Лев Толстой», следовавшего по маршруту Москва-Казань.

По предварительным данным, у десятков туристов появились симптомы ротавирусной инфекции. Первые случаи недомогания были зафиксированы еще в Казани, а в Угличе значительной части пассажиров потребовалась медицинская помощь.

«Администрация судна и компания “Водоход” никак не комментировали ситуацию», — жалуются пострадавшие туристы.

12-дневный круиз завершился возвращением теплохода в Москву. Прокуратура проверяет соблюдение санитарных норм на судне и защиту прав пассажиров.

