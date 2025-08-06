Пушилин: Пять мирных жителей Горловки пострадали из-за атак ВСУ в ДНР

В Калининском районе города мужчина 1972 года рождения получил ранения средней тяжести после подрыва на мине ПФМ «Лепесток». В Центрально-Городском районе в результате атаки БПЛА-камикадзе пострадали две женщины — 1976 и 1996 годов рождения. В Никитовском районе в результате сброса взрывного устройства с беспилотника двое мужчин (1996 и 2006 г.р.) получили ранения средней тяжести. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Кроме того, были повреждены жилое домостроение и два объекта гражданской инфраструктуры — аптека и магазин.
«Со стороны ВФУ совершены десять вооруженных атак. Применялись ударные БПЛА», — уточнил Пушилин.
Ранее четверо подростков пострадали при взрыве дрона ВСУ под Белгородом. Среди пострадавших17-летний юноша и три девушки в возрасте 15, 16 и 17 лет. У всех диагностировали баротравмы. Медики скорой помощи оказали необходимую помощь на месте, а от госпитализации подростки решили отказаться.