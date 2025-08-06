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Врач не стала скрывать опасность китайского вируса, от которого нет вакцин

В Китае зарегистрирована вспышка лихорадки чикунгунья — количество заболевших превысило семь тысяч человек. На сегодняшний день вакцины против этого вируса не существует. Как уберечься от опасного заболевания, сообщила кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Екатерина Кулова.

Китайские власти активно борются с вирусом, но пока вакцины не существует.

В Китае зарегистрирована вспышка лихорадки чикунгунья — количество заболевших превысило семь тысяч человек. На сегодняшний день вакцины против этого вируса не существует. Как уберечься от опасного заболевания, сообщила кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Екатерина Кулова.

«Существует вероятность завоза вируса из-за границы инфицированными путешественниками. Необходимо соблюдать элементарные меры предосторожности, особенно при контакте с лицами, прибывшими из регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой», — приводит советы Куловой telegram-канал 360.ru.

Отмечается, что первый случай заражения уже выявлен в Гонконге, что вызывает обеспокоенность в соседних регионах. Китайские власти сейчас принимают экстренные меры по борьбе с насекомыми-переносчиками.

Переносчиками вируса стал особый вид комаров. В нашей стране пока не зафиксировано случаев заболевания, эпидемиологическая угроза отсутствует. Ранее на юге России были замечены тигровые комары — переносчики лихорадки чикунгунья. Насекомые уже зафиксированы в Краснодарском крае и Крыму.