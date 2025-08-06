Врач не стала скрывать опасность китайского вируса, от которого нет вакцин

В Китае зарегистрирована вспышка лихорадки чикунгунья — количество заболевших превысило семь тысяч человек. На сегодняшний день вакцины против этого вируса не существует. Как уберечься от опасного заболевания, сообщила кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Екатерина Кулова.