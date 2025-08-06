Трое мирных жителей пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область

Трое мирных жителей пострадали при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Валуйский округ Белгородской области. Об этом в среду, 6 августа, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, один беспилотник ударил по автомобилю на участке дороги Кукуевка — Долгое, ранив двоих супругов. Пострадавших оперативно доставили в больницу, где им диагностировали минно-взрывные травмы. Другой коптер атаковал частный дом в селе Двулучном. Находившийся внутри мужчина получил осколочные ранения спины и живота.
— Бойцы самообороны вывезли и передали пострадавшего бригаде скорой помощи. В настоящее время его доставляют в Валуйскую Центральную районную больницу. В доме повреждены окна и фасад, — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Министерство обороны отчиталось, что системы противовоздушной обороны за ночь сбили 51 украинский беспилотный летательный аппарат над территорией России.