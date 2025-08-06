Трое мирных жителей пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область

По словам губернатора, один беспилотник ударил по автомобилю на участке дороги Кукуевка — Долгое, ранив двоих супругов. Пострадавших оперативно доставили в больницу, где им диагностировали минно-взрывные травмы. Другой коптер атаковал частный дом в селе Двулучном. Находившийся внутри мужчина получил осколочные ранения спины и живота.