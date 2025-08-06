Строитель оступился и проткнул себя арматурой во время работ

По данным ведомство, инцидент произошёл в Дербенте во время работ на высоте — молодой человек оступился и упал на выступающие из бетона арматурные стержни. Один из них пронзил грудную клетку по диагонали: вошёл сзади в левой части спины и вышел спереди с правой стороны, задев важные органы.