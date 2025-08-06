«Не срок, а жизненный урок»: Жениха из Екатеринбурга, перекрывшего дорогу, арестовали на 13 суток

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в отношении Сененко возбудили административное дело по части 1 статьи 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях за организацию массового пребывания граждан в общественном месте, что повлекло за собой нарушение общественного порядка.
Горелых отметил, что задержанный ранее не имел проблем с законом, и призвал других граждан учитывать последствия подобных действий.
«Перефразируя шансоновскую песню, пусть этот случай послужит наглядным примером того, к каким последствиям могут привести свадебные или иные “шалости” в общественных местах. Ведь 13 суток — это не срок, а жизненный урок за шоу у Храма-на-Крови», — добавил он.
Ранее в Москве арестовали мужчину, который пнул девушку за отказ познакомиться. Незадачливый ухажёр отправится в СИЗО на 15 суток. Суд квалифицировал действия нарушителя по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В судебном заседании были учтены все обстоятельства произошедшего, включая показания потерпевшей и свидетелей.