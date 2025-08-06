«Не срок, а жизненный урок»: Жениха из Екатеринбурга, перекрывшего дорогу, арестовали на 13 суток

«Перефразируя шансоновскую песню, пусть этот случай послужит наглядным примером того, к каким последствиям могут привести свадебные или иные “шалости” в общественных местах. Ведь 13 суток — это не срок, а жизненный урок за шоу у Храма-на-Крови», — добавил он.