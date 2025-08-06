Белый дом отреагировал на желание Трампа встретиться с Путиным

Ранее газета New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планами хозяина Белого дома, сообщила, что Трамп намерен уже на следующей неделе лично встретиться с российским лидером, а вскоре после этого провести трехсторонние переговоры с участием Путина и Зеленского. По данным издания, американский президент рассматривает эти переговоры как возможность обсудить актуальные вопросы международной повестки и урегулирования ситуации на Украине.