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12 дерзких нудистов устроили заплыв на пляже в Сочи на глазах у детей

В Сочи сотрудники полиции задержали 12 участников массового заплыва без купальников на одном из местных пляжей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Источник: Life.ru

Инцидент произошёл на пляже посёлка Вардане, где группа отдыхающих устроила заплыв в обнажённом виде, а также публичную демонстрацию откровенных чувств. Свидетелями развлечения оказались другие отдыхающие, которые были недовольны столь неподобающим поведением. Кадры с голыми купающимися разлетелись по местным пабликам социальных сетей и вызвали волну возмущения. На видео также отреагировали правоохранительные органы.

Сотрудники полиции Лазаревского района оперативно задержали всех участников акции. В ведомстве уточнили, что среди задержанных был только один местный житель, остальные оказались приезжими. В настоящее время в отношении нарушителей составляются административные протоколы.

Ранее сообщалось, что спасатель с одного их пляжей Геленджика стал звездой Сети благодаря нестандартному предупреждению о правилах безопасности на воде. Мужчина призвал отдыхающих не заплывать за буйки, напугав дельфинами, у которых сейчас брачный период.