12 дерзких нудистов устроили заплыв на пляже в Сочи на глазах у детей

Инцидент произошёл на пляже посёлка Вардане, где группа отдыхающих устроила заплыв в обнажённом виде, а также публичную демонстрацию откровенных чувств. Свидетелями развлечения оказались другие отдыхающие, которые были недовольны столь неподобающим поведением. Кадры с голыми купающимися разлетелись по местным пабликам социальных сетей и вызвали волну возмущения. На видео также отреагировали правоохранительные органы.