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Ici: таможня во Франции изъяла Lamborghini россиянина и отдала его в музей

Спорткар не пропустили через границу на основании санкций Евросоюза.

Источник: Аргументы и факты

Таможенная служба Франции изъяла у россиянина спортивную машину Lamborghini 2018 года выпуска и передала его в Автомобильный музей города Мюлуз, передает радиостанция Ici.

В ведомстве пояснили, что спорткар изъяли на основании санкций Евросоюза, согласно которым поставка предметов роскоши в Россию запрещена. Автомобиль перевозили на фуре из Франции в ФРГ, а конечной точкой маршрута значилась РФ.

Директор музея Гийом Гассе сообщил, что Lamborghini ранее принадлежал россиянину. Имя владельца не разглашается.

Ранее сообщалось, что арестованные в западных странах яхты, которые якобы принадлежат российским бизнесменам, подвергались диверсиям и атакам сквоттеров.

Напомним, Запад после начала СВО на Украине ввел санкции против России, в частности, были заблокированы российские активы и имущество россиян.

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