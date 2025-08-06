Ici: таможня во Франции изъяла Lamborghini россиянина и отдала его в музей

В ведомстве пояснили, что спорткар изъяли на основании санкций Евросоюза, согласно которым поставка предметов роскоши в Россию запрещена. Автомобиль перевозили на фуре из Франции в ФРГ, а конечной точкой маршрута значилась РФ.