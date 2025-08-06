Ici: таможня во Франции изъяла Lamborghini россиянина и отдала его в музей

Таможенная служба Франции изъяла у россиянина спортивную машину Lamborghini 2018 года выпуска и передала его в Автомобильный музей города Мюлуз, передает радиостанция Ici.
В ведомстве пояснили, что спорткар изъяли на основании санкций Евросоюза, согласно которым поставка предметов роскоши в Россию запрещена. Автомобиль перевозили на фуре из Франции в ФРГ, а конечной точкой маршрута значилась РФ.
Директор музея Гийом Гассе сообщил, что Lamborghini ранее принадлежал россиянину. Имя владельца не разглашается.
Ранее сообщалось, что арестованные в западных странах яхты, которые якобы принадлежат российским бизнесменам, подвергались диверсиям и атакам сквоттеров.
Напомним, Запад после начала СВО на Украине ввел санкции против России, в частности, были заблокированы российские активы и имущество россиян.