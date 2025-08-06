Три мирных жителя пострадали в результате удара ВСУ по Белгородской области

Вооруженные силы Украины нанесли удар по территории Валуйского округа Белгородской области, в результате чего пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В результате атаки дрона на автомобиль на дороге Кукуевка — Долгое пострадали мужчина и женщина. Их доставили в Валуйскую центральную районную больницу с минно-взрывными травмами и баротравмами. После оказания медицинской помощи пострадавших отпустили на амбулаторное лечение. Транспортное средство получило повреждения.
Еще один инцидент произошел в селе Двулучное, где FPV-дрон атаковал частный дом. Мужчина получил осколочные ранения спины и живота, его госпитализировали в ту же больницу. В здании повреждены окна и фасад.
Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ уничтожил Lexus в Запорожской области.