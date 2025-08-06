Подростки в Великом Новгороде обстреляли машины

В Великом Новгороде группа подростков устроила стрельбу по проезжающим автомобилям из пневматического оружия. Инцидент произошел на улице Псковской, где действия несовершеннолетних могли привести к травмам водителей и пассажиров, а также повреждению транспортных средств. Об этом сообщили в прокуратуре Новгородской области.