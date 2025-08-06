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Подростки в Великом Новгороде обстреляли машины

В Великом Новгороде группа подростков устроила стрельбу по проезжающим автомобилям из пневматического оружия.

В Великом Новгороде группа подростков устроила стрельбу по проезжающим автомобилям из пневматического оружия. Инцидент произошел на улице Псковской, где действия несовершеннолетних могли привести к травмам водителей и пассажиров, а также повреждению транспортных средств. Об этом сообщили в прокуратуре Новгородской области.

По указанию прокурора региона Сергея Швецова организована проверка по данному факту. Надзорные органы оценят условия жизни и воспитания подростков, а также эффективность работы учреждений системы профилактики с их семьями. Особое внимание уделят вопросам хранения и использования оружия.

«На улице Псковская в Великом Новгороде группа подростков обстреливает проезжающие машины, что может повлечь получение травм водителями и пассажирами, а также причинение вреда их имуществу», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что россиянин изнасиловал начальницу и попал в тюрьму.