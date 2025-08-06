В ДНР сообщили о новых жертвах украинских обстрелов

Число пострадавших мирных жителей Горловки в результате действий ВСУ возросло до шести человек за последние сутки. В Никитовском районе города в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника по улице Черняховского ранен молодой мужчина 2003 года рождения. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины при администрации главы и правительства ДНР.